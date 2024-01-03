Bilecik'teki 130 Yıllık Çömlek Atölyesi Yaşatılıyor

Bilecik'teki 130 yıllık atölyede sürdürülen çömlekçilik sanatı, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılında bile yaşatılmaya devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçi köy olarak adlandırılan Kınık Köyüne 1893 yılında Bulgaristan'dan göç ederek köye yerleşen Şakir Ağa bir çömlek atölyesi kurdu. Köyde ilk çömleği yapmasıyla yaygınlaşan çömlekçilik sanatı Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında çömlek ustaları sanatlarını yaşatmayı sürdürüyor.

Kınık köyünde ilk kurulan ve 130 yıl önce dedesinden kalan çömlek atölyesinde ustalık yapmaya devam eden 65 yaşındaki Saim Öztürk, yaklaşık 45 yıldır çömlekçilik yaptığını söyledi. Eskiden köylerinde elektrik olmadığı yıllarda çömlek çarklarının ayakla çevirerek çömlek yapıldığını dile getiren Çömlek Ustası Öztürk, "Köyümüze elektrik gelince makineleştik, sanayileştik, mesleğimiz kolaylaştı" diye ifade etti.

60 yıllık fırın

Yaptığı çömlek eşyaları 60 yıl önce dedesinin yaptığı odunlu fırında 750-800 derecede pişiren çömlek ustası Öztürk, dedesinin pişirme fırınını yaptığında kendisinin 6 yaşında olduğunu söyledi. - BİLECİK