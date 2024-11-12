Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Yeni Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı Hizmete Açıldı

Bilecik'te Yeni Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılan yeni gümrükleme alanı ve tır parkı, ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Bilecik Valisi, gümrükleme işlemlerinin hızlanacağı ve güvenliğin artacağına dikkat çekti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kurulan Gümrük Müdürlüğü'nün gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu tır parkı ve gümrük kantarı, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından inşa edilerek hizmete açıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni gümrükleme alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilk tırın mühürleme işlemini gerçekleştirerek Bilecik'e hayırlı olması temennisinde bulundu. Bilecik İl Özel İdaresi'nin Bozüyük-Pazaryeri Şantiyesi alanında yer alan ve 80 ton kapasiteye sahip kantar, gümrüklenecek araçların ağırlık ölçüm işlemlerini yapabileceği öğrenilirken, gümrük alanı, detaylı güvenlik izleme sistemi ve elektronik kapılarla donatılarak gümrük standartlarına uygun hale getirildiği ve gümrükleme işlemlerinin daha hızlı, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacağı bildirildi. Yeni gümrükleme alanı, Bilecik ve çevresindeki ticaret faaliyetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor

 Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz

AK Partili Zengin'in tepkilere yanıtı dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu? Burç Baysal kimdir, zengin mi, serveti ne kadar? MasterChef Pakora tarifi! En güzel pakora tarifi! Pakora tarifi nasıl yapılır? Pakora için malzemeler! Uzak Şehir karakterleri kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.