Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 94 bin 825'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 453 adet artarak, 94 bin 825'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 42 bin 401 adeti otomobil, 19 bin 251'i motosiklet, 14 bin 508 adeti kamyonet, 12 bin 615 adeti traktör, 3 bin 462 adeti kamyon, bin 136 adeti minibüs, bin 28 adeti otobüs, 424 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636'a ulaştı. - BİLECİK