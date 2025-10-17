Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 94 Bin 372'ye Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 94 bin 372'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 610 adet artarak, 94 bin 372'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 42 bin 199 adeti otomobil, 19 bin 65'i motosiklet, 14 bin 476 adeti kamyonet, 12 bin 595 adeti traktör, 3 bin 453 adeti kamyon, bin 138 adeti minibüs, bin 24 adeti otobüs, 422 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 33 milyon 20 bin 263'e ulaştı. - BİLECİK