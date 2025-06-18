Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 91 Bin 509'a Ulaştı

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TÜİK verilerine göre Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 91 bin 509'a yükseldi. Bu rakam bir önceki ayla kıyaslandığında bin 230 araçlık bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 91 bin 509'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 230 adet artarak, 91 bin 509'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 41 bin 321 adeti otomobil, 17 bin 371'i motosiklet, 14 bin 303 adeti kamyonet, 12 bin 538 adeti traktör, 3 bin 451 adeti kamyon, bin 107 adeti minibüs, bin 16 adeti otobüs, 402 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 32 milyon 182 bin 121'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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