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Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 86 Bin 785'e Ulaştı

Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 86 Bin 785'e Ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 785 oldu. Bu araçların büyük bir kısmını otomobiller ve motosikletler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 86 bin 785'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 39 bin 370 adeti otomobil, 15 bin 174'ü motosiklet, 13 bin 964 adeti kamyonet, 12 bin 392 adeti traktör, 3 bin 423 adeti kamyon, bin 80 adeti minibüs, 996 adeti otobüs, 386 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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