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Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 80 Bin 618'e Ulaştı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 618'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çeşitleri ve sayıları da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 618'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 433 adet artarak, 80 bin 618'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 37 bin 591 adeti otomobil, 13 bin 539 adeti kamyonet, 12 bin 99 adeti traktör, 11 bin 662'si motosiklet, 3 bin 349 adeti kamyon, bin 43 adeti minibüs, 962 adeti otobüs, 373 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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