Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 792'ye ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çeşitli kategorilerde dağılımı da verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 335 bin 780'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 640 adet artarak, 335 bin 780 'e ulaştı.

Eskişehir'deki taşıtların 191 bin 76 adeti otomobil, 52 bin 306 adeti kamyonet, 45 bin 951'i motosiklet, 27 bin 213 adeti traktör, 11 bin 327 adeti kamyon, 4 bin 151 adeti minibüs, 2 bin 718 adeti otobüs, bin 38 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 28 milyon 365 bin 819'a ulaştı. - ESKİŞEHİR