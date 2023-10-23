Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 345'e ulaştı. Eylül ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 483 adet artarak, Bilecik'teki taşıtların 37 bin 58 adeti otomobil, 13 bin 429 adeti kamyonet, 11 bin 992 adeti traktör, 11 bin 155'i motosiklet, 3 bin 357 adeti kamyon, bin 55 adeti minibüs, 938 adeti otobüs, 361 adeti ise özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 345'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 483 adet artarak, 79 bin 345'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 37 bin 58 adeti otomobil, 13 bin 429 adeti kamyonet, 11 bin 992 adeti traktör, 11 bin 155'i motosiklet, 3 bin 357 adeti kamyon, bin 55 adeti minibüs, 938 adeti otobüs, 361 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745'e ulaştı. - BİLECİK