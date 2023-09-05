Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 257'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 36 bin 828 adeti otomobil, 13 bin 316 adeti kamyonet, 11 bin 922 adeti traktör, 10 bin 517'i motosiklet, 3 bin 338 adeti kamyon, bin 65 adeti minibüs, 919 adeti otobüs, 352 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 257'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 570 adet artarak, 78 bin 257'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 36 bin 828 adeti otomobil, 13 bin 316 adeti kamyonet, 11 bin 922 adeti traktör, 10 bin 517'i motosiklet, 3 bin 338 adeti kamyon, bin 65 adeti minibüs, 919 adeti otobüs, 352 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 27 milyon 754 bin 948'e ulaştı. - BİLECİK