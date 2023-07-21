Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bin 687'e ulaştı. Haziran ayı sonu itibariyle Bilecik'teki taşıtların çeşitli kategorilerde dağılımı da verilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 77 bin 687'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 463 adet artarak, 77 bin 687'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 36 bin 703 adeti otomobil, 13 bin 244 adeti kamyonet, 11 bin 891 adeti traktör, 10 bin 200'ü motosiklet, 3 bin 321 adeti kamyon, bin 66 adeti minibüs, 909 adeti otobüs, 353 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 27 milyon 525 bin 301'e ulaştı. - BİLECİK