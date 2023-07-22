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Bilecik'te Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi ile Sera Örtüleri Yenilendi

Ekonomi Haberleri

Bilecik'te gerçekleştirilen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 5 bin dekarda seracılık yapılmaktadır. Proje kapsamında 150 çiftçiye destek sağlanarak sera örtüleri yenilenmiştir. Toplamda 8 milyon 352 bin 386 TL değerindeki sera örtüleri, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla düzenlenen programda üreticilere teslim edilmiştir. Vali Kızılkaya, üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirtmiştir.

"Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" ile 5 bin dekarda seracılığın yapıldığı Bilecik'te 150 çiftçiye destek sağlanarak sera örtüleri yenilendi.

Devlet ve çiftçinin el ele vererek hayata geçirdiği proje ile 8 milyon 352 bin 386 TL'lik sera örtüsü, Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla Söğüt'e bağlı Çaltı Köyü'nde düzenlenen programla üreticilere teslim edildi. Çiftçilerin ve köy sakinleriyle bir araya gelen Vali Kızılkaya, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız, onların emeklerini ortaya koyarak yaptıkları bu üretimlere, bizler de sahip çıkarak; ihtiyaçlarını yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tarım cenneti olan Bilecik'imizde bu güne kadar birçok projeyle üreticimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Ekonomi Haberler

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