Bilecik'te "Seramik Sağlık Gereçleri İşletmesi ve Gömme Rezervuar Fabrikası" açıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eczacıbaşı Holding'in Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaptığı yatırımla dünyada tek çatı altında en büyük tesisi, en büyük yatırımı gerçekleştirmiş olacağını söyledi.

Vali Aygöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri firmasına ait "5. Seramik Sağlık Gereçleri İşletmesi ve Gömme Rezervuar Fabrikası"nın açılışında yaptığı konuşmada, Bilecik'in ecdat toprağı ve kuruluşun şehri olarak ifade edildiğini kaydetti.

Bilecik'in aynı zamanda kurtuluşun şehri de olduğunu anlatan Aygöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Bozüyük'te İnönü Savaşları'nın yaşandığı kahramanlık, örneklerin yaşandığı ve çok ciddi manada şehit verdiğimiz topraklarda da olduğumuzu ifade etmek isterim. Ama bu hiçbir zaman bu memleketin evlatlarının geri kalmasını veya bir şeyden vazgeçmesine sebep olmamıştır. Her geçen gün Bilecik'in ilerlediğini memnuniyetle görmekteyiz. Yaşadığımız bu topraklarda özellikle 4 bölgenin tam ortasında doğal bir cazibe merkezinde yaşadığımızı da ifade etmek istiyorum. Yılın 365 gününde her türlü imkanı sağlayabilir topraklardayız. Bugün içinde bulunduğumuz fabrikanın da temelini oluşturan toprağın bereketini birlikte yaşamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Eczacıbaşı ailesi bugün başlangıcını yaptığı ve beşincisinin açılışını yaptığı bu çalışmanın son bölümüyle 77 milyon avroluk bir yatırım yapmış olacak. Bu yatırımla dünyada tek çatı altında en büyük tesisi, en büyük yatırımı yapmış olacak. Bu yatırımlarından dolayı Eczacıbaşı ailesine teşekkür ediyorum."

Aygöl, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Nejat Eczacıbaşı'nın adını taşıyan 24 derslikli bir ilkokul inşa edildiğini anımsatarak, yatırımlarından dolayı Eczacıbaşı Holding'e teşekkür etti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da Eczacıbaşı Holding'in ilçeye ilk yatırım yapan şirketlerden olduğunu aktardı.

Eczacıbaşı'nın bugün ilçede bulunduğu ortamdaki tüm tesislerinin arazi büyüklüğünün yaklaşık 914 bin metrekare olduğunu bildiren Bakkalcıoğlu, "Kapalı alanı 400 bin metrekareyi aşmaktadır. Tek çatı altında böyle bir tesisin Avrupa'da da öncülerinden olduğunu biliyorum. Eczacıbaşı'nın Bozüyüklüler ve Bozüyük için çok büyük değeri var. Sanayisiyle, ülkemize kattığı büyük desteklerin yanı sıra Bozüyük halkında bugün evinde oturan emekli bir işçi büyüğümüzün oğlu veya torunu da Eczacıbaşı'nda çalışmaktadır. O nedenle Eczacıbaşı'nın yeri apayrıdır. Eczacıbaşı'nın bu tesisinin kentimize, ülkemize büyük değerliler katacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törende Bakan Kacır, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na hediye takdim etti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililerin katıldığı açılış töreni kurdele kesimiyle sona erdi.