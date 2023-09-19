Bilecik'te Orman Yangınından Etkilenen Yaban Hayvanları İçin Av Yasağı Getirildi

Bilecik'te meydana gelen orman yangınından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir amaçlı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından av yasağı getirildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaban hayatının korunması amacıyla Çanakkale ve Bilecik illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda 4915 sayılı kara avcılığı kanunu gereği 05 Eylül 2023 tarihinden itibaren orman yangınlarında zarar gören ve aşağıda adı sayılan devlet ve genel avlaklarında 2023-2024 av döneminde Lefke Devlet Avlağında kara avcılığı durdurulmuştur" denildi. - BİLECİK