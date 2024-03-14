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Bilecik'te Nohut Yetiştiriciliği Projesi Kapsamında Çiftçilere Tohum Dağıtımı Yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 'Nohut Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım programında 67 çiftçiye bin 840 dekar alanda ekilmek üzere 24 bin 100 kilogram azkan çeşidi nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) projesi kapsamında desteklenen "Nohut Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma" projesi çerçevesinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çiftçilere nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

Bozüyük ilçesi Poyra köyünde yapılan dağıtım programında ilçede 67 çiftçiye bin 840 dekar alanda ekilmek üzere 24 bin 100 kilogram azkan çeşidi nohut tohumu, yüzde 50 Bakanlık katkılı olarak dağıtıldığı belirtilirken ilçe genelinde 5 bin 500 dekar civarında nohut ekiliş alanı bulunduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bilecik Bozüyük Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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