Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2026 Nisan ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,3 azalarak 8 milyon 476 bin dolar, ithalat yüzde 35,9 artarak 2026 Nisan ayında 15 milyon 333 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 22,3 arttı. İthalat yüzde 3,1 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı