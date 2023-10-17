Bilecik'te KOOP-DES desteğiyle kurulan mutfakta hazırlanan yiyecekler tüketiciye sunuluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifleri Destekleme Programı (KOOP-DES) kapsamında "Kadın Eli Osmaneli Yöresel Lezzetler Projesi" ile kurulan mutfakta kooperatif üyelerince yöresel yiyecekler hazırlanıyor.

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince kullanılan Lefke Han Sanat Merkezi'ndeki atölyede, KOOP-DES desteğiyle 109 bin 875 lira maliyetle yöresel mutfak kuruldu.

Mutfakta, nohutlu mantı, geleneksel tarhana, gözleme ve baklava çeşitleri gibi yöresel yiyeceklerin yanı sıra makarna, pekmez gibi gıda ürünleri üretilerek yerli ve yabancı turistlere sunuluyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Bilecik ve ilçelerinin son yıllarda turizmde önemli yol katettiğini, bunu daha da ileri götürmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gastronomi turizminde Osmanlı ve Osmaneli mutfağını tanıtmayı amaçladıklarını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Kadın girişimciler kooperatifimiz ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Aşçılık Meslek Yüksekokulumuzla, Osmaneli ve Osmanlı mutfağını sunmaya başladık. KOOP-DES desteğiyle kurduğumuz mutfağımızda geçmişteki yemekleri günümüze taşımak anlamında ve gelen turistlerin de özellikle Osmaneli'ne has yemekleri tatmalarını sağlayacak bir organizasyona girdik. Kooperatifimiz bulundukları binada restoran bölümünü açtı. Ev işi ve el işi yemeklerini, ürünlerini burada misafirlerimize sunmaya başladılar."

Kooperatif sorumlusu Gülay Durak da "Osmaneli Yöresel Mutfağı"nda ilçeye ait yöresel lezzetlerin tanıtımını ve üretimini yaptıklarını dile getirdi.

Unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri ortaya çıkarmayı da hedeflediklerini ifade eden Durak, "Bayanlarımız mutfağımızda yöresel lezzetlerin hem üretimini yapıyorlar hem ekonomiye katkı hem de projemizin devamını sağlıyoruz. Bu şekilde mutfaktaki lezzetlerimizin devamını da sağlamış oluyoruz. Burada ilçemize ait nohutlu mantı, geleneksel tarhana, gözleme, baklavaları gibi yöresel tatlarımızı yerli ve yabancı turistlerimize ikram ediyoruz." diye konuştu.