Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 6,9 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında azaldı. Bilecik genelinde konut satışları 2023 Ağustos ayında 282 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 oranında azaldı.TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Ağustos ayında, 2022 Ağustos ayına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 282 adet oldu.Bilecik'te konut satışlarında 2023 Ağustos ayında konutların 103 adedi ilk defa (ilk el satış), 179 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 282 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,4 oranında azalarak 60 adet, diğer satışlar ise yüzde 8,8 oranında artarak 222 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 60 konutun 23 adedi ilk satış, 37 adedi ise ikinci el satış oldu. - BİLECİK