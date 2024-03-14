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Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 39,5 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 oranında arttı.TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Şubat ayında, 2023 Şubat ayına göre yüzde 39,5 oranında artarak 205 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Şubat ayında konutların 92 adedi ilk defa (ilk el satış), 113 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 205 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 oranında azalarak 22 adet, diğer satışlar ise yüzde 92,6 oranında artarak 183 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 22 konutun 8 adedi ilk satış, 14 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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