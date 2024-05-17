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Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 36,4 Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2024 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında azaldı. İpotekli satışlar ise yüzde 71,6 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,4 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Nisan ayında, 2023 Nisan ayına göre yüzde 36,4 oranında azalarak 140 adet oldu.Bilecik'te konut satışlarında 2024 Nisan ayında konutların 39 adedi ilk defa (ilk el satış), 101 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik'te satışı yapılan 140 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 oranında azalarak 27 adet, diğer satışlar ise yüzde 9,6 oranında azalarak 113 adet olarak gerçekleşti.

Bilecik'te ipotekli satış yapılan 27 konutun 7 adedi ilk satış, 20 adedi ise ikinci el satış oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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