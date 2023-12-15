Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 28,7 Azaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir'de 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir'de 2023 Kasım ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında azaldı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Kasım ayında, 2022 Kasım ayına göre yüzde 35,7 oranında azalarak bin 209 adet oldu. Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Kasım ayında konutların 404 adedi ilk defa (ilk el satış), 805 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir'de satışı yapılan bin 209 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 oranında azalarak 81 adet, diğer satışlar ise yüzde 21,3 oranında azalarak bin 128 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 81 konutun 22 adedi ilk satış, 59 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2023 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilerde, Eskişehir'de 2013 ve 2023 yılları arası konut satış rakamları da yer verildi. Buna göre 2013 yılında 21 bin 292 konut Eskişehir'de satılırken bu rakam 2023 yılının ocak ve kasım ayları arasında 17 bin 550 oldu. 10 yıllık süre zarfında Eskişehir'de en çok konut 24 bin 977 adetle 2017 yılında satıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Eskişehir Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (654. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (15 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 15 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title