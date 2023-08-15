Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 26,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2023 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 oranında arttı. Konut satışlarının 279 adet olduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Temmuz ayında, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 9,5 oranında artarak bin 781 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Temmuz ayında konutların 491 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 290 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 781 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 oranında azalarak 328 adet, diğer satışlar ise yüzde 22,4 oranında artarak bin 453 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 328 konutun 74 adedi ilk satış, 254 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu. - ESKİŞEHİR