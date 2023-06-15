Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 16,1 Azaldı

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında azaldı. Bilecik'te konut satışlarında 2023 Mayıs ayında konutların 103 adedi ilk defa (ilk el satış), 162 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 265 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 90 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,7 oranında azalarak 175 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Mayıs ayında, 2022 Mayıs ayına göre yüzde 16,1 oranında azalarak 265 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2023 Mayıs ayında konutların 103 adedi ilk defa (ilk el satış), 162 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 265 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 90 adet, diğer satışlar ise yüzde 16,7 oranında azalarak 175 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 90 konutun 43 adedi ilk satış, 47 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu. - BİLECİK