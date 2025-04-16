Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 13,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Mart ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Mart ayında, 2024 Mart ayına göre yüzde 13,1 oranında artarak 242 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Mart ayında konutların 75 adedi ilk defa (ilk el satış), 167 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.Bilecik'te satışı yapılan 242 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 oranında artarak 49 adet, diğer satışlar ise yüzde 11,6 oranında artarak 193 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 49 konutun 13 adedi ilk satış, 36 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. - BİLECİK