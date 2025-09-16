Bilecik'te Konut Satışları Ağustos'ta Yüzde 29,8 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Ağustos ayında, 2024 Ağustos ayına göre yüzde 29,8 oranında artarak 353 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Ağustos ayında konutların 173 adedi ilk defa (ilk el satış), 180 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 353 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,3 oranında artarak 52 adet, diğer satışlar ise yüzde 23,9 oranında artarak 301 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 52 konutun 20 adedi ilk satış, 32 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. - BİLECİK