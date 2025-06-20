Bilecik'te Konut Satışları %56 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2025 Mayıs ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 337 adede ulaşırken, ipotekli satışlar da önemli bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,0 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Mayıs ayında, 2024 Mayıs ayına göre yüzde 56,0 oranında artarak 337 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Mayıs ayında konutların 128 adedi ilk defa (ilk el satış), 209 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 337 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında artarak 37 adet, diğer satışlar ise yüzde 61,3 oranında artarak 300 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 37 konutun 12 adedi ilk satış, 25 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 025 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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