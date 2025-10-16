Bilecik'te Konut Satışı Yüzde 30,4 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Eylül ayında, 2024 Eylül ayına göre yüzde 30,4 oranında artarak 412 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Eylül ayında konutların 180 adedi ilk defa (ilk el satış), 232 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 412 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 oranında artarak 56 adet, diğer satışlar ise yüzde 29,5 oranında artarak 356 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 56 konutun 16 adedi ilk satış, 40 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. - BİLECİK