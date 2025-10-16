Haberler

Bilecik'te Konut Satışı Yüzde 30,4 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te 2025 Eylül ayında konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında artarak 412 adet olarak kaydedildi. İpotekli satışlar da önemli bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Eylül ayında, 2024 Eylül ayına göre yüzde 30,4 oranında artarak 412 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Eylül ayında konutların 180 adedi ilk defa (ilk el satış), 232 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 412 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,6 oranında artarak 56 adet, diğer satışlar ise yüzde 29,5 oranında artarak 356 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 56 konutun 16 adedi ilk satış, 40 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar

TFF'den A Milli Takım'a büyük jest! İstememelerine rağmen yaptılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.