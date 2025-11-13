Haberler

Bilecik'te Konut Satışı Ekim 2025'te %8,1 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te konut satışları 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 artarak 389 adede ulaştı. İpotekli satışlar %68,1 artarken, Türkiye genelinde konut satışları %0,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Ekim ayında, 2024 Ekim ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 389 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2025 Ekim ayında konutların 176 adedi ilk defa (ilk el satış), 213 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 389 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,1 oranında artarak 79 adet, diğer satışlar ise yüzde 1,0 oranında azalarak 310 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 79 konutun 30 adedi ilk satış, 49 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
