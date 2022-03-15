Eskişehir'deki konut satış oranı ülke ortalamasının altında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında arttı. Türkiye genelinde konut satışları aynı dönemde yüzde 20,1'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2022 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Şubat ayında, 2021 Ocak ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak bin 343 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2022 Şubat ayında konutların 339 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 4 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 343 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında artarak 345 adet, diğer satışlar ise yüzde 2,7 oranında artarak 998 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 345 konutun 76 adedi ilk satış, 269 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2022 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi