Bilecik'te Karpuz Hasadı Yaklaşıyor

Marmara Bölgesi'nin karpuz üretim merkezlerinden Bilecik'te son fideleri toprakla buluşturan çiftçiler hasada gelecek ay başlayacak.

Sakarya Nehri'nin kıyısında bulunan ve adını nehirden alan vadideki arazilerde yetiştirilen ' Osmaneli Karpuzu'nda ekim döneminin sonuna yaklaşılıyor. Yüksek verim almak isteyen üreticiler, toprağa ekilen fidelerin zirai dondan etkilenmemesi için üzerlerine naylon sererek önlem alıyor. İl genelinde 50 bin dönüm arazide üretim yapan çiftçiler, geçen yıl 200 bin ton olan rekoltenin artmasını bekliyor. Kendine has tadı ve aromasıyla tercih edilen Osmaneli karpuzu başta İstanbul olmak üzere Marmara ve İç Anadolu illerine satılıyor.

"Mallar devamlı İstanbul'a gidiyor"

Temmuz ayında hasadın başlayacağını söyleyen karpuz üreticisi Mustafa Ercan, "Burası şu anda Osmaneli Selçuk Köyü'ndeyiz ve karpuz dikimi yapıyoruz. Biz bu bölgede 10 gün aralıklı bir ay boyunca karpuz ekiyoruz. Bunun toplamı esnasında da bir ay sürüyor hasadı. Kum oranının yüksel olduğu yere ektiğin zaman erken hasadı geliyor, kalın toprakta 90 günde hasadı geliyor. Biz bu ekim işlemini devamlı sırayla yapıyoruz. Mallar devamlı İstanbul'a gidiyor biz İstanbul'a gittiği için kimisi götürü veriyor kimisi kilo bazında satıyor ama sıkıntı yok mallarımız her zaman kaliteli oluyor. İstanbul pazarcısı da halci esnafı da genelde bizim bölgeyi tercih ediyor. Medetli ve Selçuk Köyü zaten bu bölgede birinci sırada geliyor" dedi.

"Geçen sene 45 dönüm vardı bu sene 35 dönüme düşürdük"

Ercan maliyetlerin devamlı yükseldiğini dile getirerek, "Çiftçi illaki üretimleri fazla yapma tarafında değil gittikçe maliyetler yükseldiği için herkes kendi bütçesine göre azda olsa piyasadan çekilmek istemiyoruz devamlı bu sektörde çalıştığımız için. Çünkü bizim bu şartlarda yapacak başka bir işimiz yok mecburuz bunu bu şekilde yapmaya tabi girdi maliyetleri yüksek olduğu zaman illaki ekim bazları bizde düşürmek zorunda kalıyoruz kendi satabileceğimiz kadar ekim yapıyoruz normal bugün sıradan ekelim bugün yüz dönüm 200 dönüm yapma imkanımız yok geçen sene 45 dönüm vardı bu sene 35 dönüme düşürdük ama mecburuz düşürmekte başka imkanımız yok" dedi. - BİLECİK