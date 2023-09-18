Bilecik'te Kara Avcılığı 2023-2024 Av Döneminde Yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik'te meydana gelen orman yangınları sonucunda yaban hayatının korunması amacıyla kara avcılığının 2023-2024 av döneminde yasaklandığını duyurdu.

Bilecik'te kara avcılığının 2023-2024 av döneminde yasaklandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması amacıyla Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban yayvanlarının yaşam alanlarında tedbir alma ihtiyacının hasıl olduğu kaydedildi.

Açıklamada, orman yangınlarında zarar gören "Lefke devlet avlağı"nda 2023-2024 av döneminde kara avcılığının durdurulduğu belirtildi.