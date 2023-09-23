Bilecik'te Kamyonetle Patates ve Soğan Satışında Şok Tartı Sonucu

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, mahalle arasında kamyonetiyle patates ve soğan satan bir şahsı yakaladı. Yapılan tartı sonucunda çuvallardaki ürünlerin kilogramlarında önemli eksiklikler olduğu tespit edildi.

Bilecik'te mahalle arasında kamyonetiyle patates, soğan satan bir şahsı yakalayan zabıta ekipler, çuvalları tartında adeta şoke oldu.

Alınan bilgilere göre, mahalle aralarında devriye geze Bilecik Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kasasındaki çuvallar içinde patates ve soğan satan 35 AL 8955 plakalı kamyonet sürücü Kenan S.'yi durdurdu. Ekipler şahsı bu şekilde satış yapamayacağı uyarısında bulunarak, şehir dışına çıkmaları istedi. Bu esnada Zabıta Amiri Özgür Özmen soğan çuvalları 15 kilo, patates çuvalları 40 kilogram diyerek satan Kenan S.'den şüphelendi. Hemen olay yerine bir tartı isteyen Zabıta Amiri Özgür Özmen çuvalları tartınca şok oldu. Soğan çuvalları 9'ar kilo gelirken, patates çuvalları ise 34 ile 36 kilogram arasında geldi. Şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 37'inci maddesi gereği cezai işlem uygulandı.

"Çuvalların kilogramlarında önemli oranda eksiklik yapıldığını tespit edildi"

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarımızın her konuda güvenli ve sağlıklı hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Şehir merkezinde devriye görevini yürüten Zabıta Müdürlüğü görevlilerimiz, araçla patates ve soğan satan esnafa yönelik inceleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde 40 kilogram olduğu söylenen patates çuvallarının kilogramlarında önemli oranda eksiklik yapıldığını tespit edildi. Söz konusu uygunsuzluğa karşı, vatandaşlarımızı bu tür durumlara karşı dikkatli olmalarını ve karşılaştıkları olumsuz durumlara karşı, 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü telefonları arayabileceği önemle belirtiriz" denildi. - BİLECİK