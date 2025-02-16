Bilecik’te Hayvancılığa Destek Projesi Başvuruları Başladı

Bilecik'te hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Kırsalda bereket hayvancılığa destek" projesine başvurular başladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan "Kırsalda bereket hayvancılığa destek" projesine başvuruların başladığını açıkladı. İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Proje başvurularının ay sonuna kadar alınarak değerlendirilecek, projeden faydalanmak isteyenler ilçe ve il tarım müdürlüklerine başvuruda bulunacak olup hayvan dağıtımlarının Mart ayında başlayacağını söyledi.

"En fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil edilecek"

Konuyla ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiyi şu şekilde aktaran Yoldaş, "Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesini ziyaret edebileceği gibi proje kapsamında sağlanacak olan destekler ise halihazırda faaliyette olan küçük aile işletmeleri ve ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar, en fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil edilecek. Üreticilerin bir yıl boyunca; aylık bir asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin TL'lik bakım ve beslenme gideri karşılanacak. Üreticilere yüzde 85'e kadar faiz indirimli olarak, 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullandırılacak. Böylelikle üreticiler çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi hayvancılıkla ilgili meslek gruplarından gençlerin yapacağı başvurularda 15 olan hayvan sayısı sınırı 30 olarak uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

Yoldaş ayrıca, üreticilerin alacağı hayvanların 1 yıllık TARSİM sigorta bedelinin karşılanacağını söyleyerek, deprem bölgesi illerinden gelen taleplere öncelik verileceğini belirtti. - BİLECİK