Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Goji Berry Fideleri Meyve Vermeye Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde dikimi gerçekleştirilen goji berry fideleri meyve vermeye başladı. Fidelerin tıbbi amaçlı kullanılan faydaları ise oldukça fazla.

Bilecik'te ilk kez dikimi gerçekleştirilen ve Asya ülkelerinde tıbbi amaçlı tercih edilen faydaları saymakla bitmeyen goji berry (kurt üzümü) fideleri meyve vermeye başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaşayan Hasan Ermiş, 2,5 dekar alana 500 kök goji berry fidanı dikti. Deneme üretimi sonucunda ilk meyveleri hasat eden Ermiş, içinde A vitamini, C vitamini, sodyum, kalsiyum, demir gibi türlü vitamin ve mineraller barındırdığını söyledi. Kendisinin sınıf öğretmeni olduğunu ve fideleri bahçesine diktiğini anlatan Ermiş sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle ben çiftçi değilim. Bunu belirtmek isterim. Mutlaka söylediğim şeylerde daha iyi bilenler çıkacaktır. Bu işi yeni öğreniyorum. Öğrendikçe geliştirmeye çalışıyorum. Goji berry ve aronya bahçelerim var. Hobi amaçlı küçük bir bahçe kurmak istedim ancak daha sonrasında gerek iklim şartları gerekse toprak analizleri sonucunda ziraat mühendisleriyle yaptığım görüşmeler neticesinde bu ürünleri yetiştirebileceğimi bunun uygun olduğunu öğrendim. Özellikle eksi 35 derecelere kadar dayanabileceğini biliyorsunuz ki bizim kışın iklimimiz sert geçiyor. Bölgemizde kıra gibi sorunumuz var. 2 buçuk arazide 500 kök var. Yani dönüm başına 200 ağaç düşüyor diye bilirim. Ben yaptırdığım analizler sonucunda 500 kökün uygun olduğu söylendi ve buna göre devam ettim. 500 kök ağacım şuan bir yaşında olarak aldım. İlk aldığım 10 ila 25 santimetre arasında farklı boylarda tek bir dal halindeydi. Kendi halinde ayakta durabiliyor. Ancak çalı formunda olduğu için uygun bir şekilde terbiye edilmesi adına yanına bir kazıkla veya fasulye tellerinde olduğu gibi tellere alınarak ta yapılabiliyor. Bu şekilde hem verimi artıyor hem de bakımı daha kolay hale geliyor. Mevsimin uygun gitmesi halinde Nisan sonunda başlayıp Kasım ayına kadar devam eden hasat sürecinde 8 ila 10 defaya kadar hasat elde edilebiliyor. Bu sayede ağaç başına da 8 ila 15 kilo arasında meyve verimi mevcut. Yaklaşık 500 ağacım var. Ortalama 8 kilo gibi bir hedefim var 2inci yıl itibariyle. Buda yaklaşık olarak 4 ton gibi bir ürün elde ediyor. Yaş olarak 4 ton hedefim var bunları kurutmayı planlıyorum. Kurutmada da 3'te 1 oranında bir kayıp söz konusu oluyor. Yani yaklaşık olarak kuru halinde 1 ila 1,5 ton ürün elde etmeyi hedefliyorum." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Pazaryeri Ekonomi bilecik Tarım Sağlık Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title