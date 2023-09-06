Bilecik'te Dereköy Barajı tamamlandı, tarım arazileri sulanacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Dereköy Barajı'nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacağını söyledi.

Bilecik'te modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Pazaryeri Dereköy Barajı'nın tamamlanarak su tutulduğunu müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Pazaryeri Dereköy Barajı'nda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı. Bununla birlikte 'Dereköy Barajı Sulama' inşaatında da çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Projenin tamamlanmasıyla 10 nin 700 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile 2023 birim fiyatları ile dekar başına 7 bin TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 75 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi. - BİLECİK