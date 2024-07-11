Bilecik'te Deneme Amaçlı Ekilen Maviyemiş Üretimi Köyün Geçim Kaynağı Oldu

Bilecik'te 3 yıl önce kurak bir araziye deneme amaçlı ekilen maviyemişin (yaban mersini) hasadı yapılırken, 10 tonluk üretimle şimdi bir köyün geçim kaynağı oldu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyünde 3 yıl önce atıl durumda olan 8 dekar araziye yüzde 50 hibe desteği ile "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında 15 bin adet maviyemiş fidanı dikildi. Projesi kapsamında deneme amaçlı 8 dekar alanda dikimi gerçekleşen 'Maviyemiş'in ilk hasadı gerçekleşti. Maviyemiş fidanı eken çiftçi Mehmet Demir ilk hasadını yaptı. Pazaryeri ilçesinde kadınlar tarafından özveri ile toplanan maviyemiş yaban mersinlerini İstanbul, Trabzon ve Ankara'daki marketlere satılıyor.

Öte yandan köy genelinde tarımsal üretimin artırılması için yapılan desteklerle her yıl ortalama 10 ton yaban mersini hasadı bekleniyor. - BİLECİK