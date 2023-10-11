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Bilecik'te Balıkçı Tezgahları Denetlendi

Bilecik'in Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ve veteriner ekipleri, balıkçı tezgahlarını denetledi. Denetimlerde, satışa sunulan balıkların özellikle boy limitleri ve zaman yasakları açısından uygunluğuna bakıldı. Kontrollerde yasal limiti uygun ve taze olmayan 30 kilogram balığa el konularak, imha edildi.