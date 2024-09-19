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Bilecik'te Ayçiçeği Hasadı Başladı

Bilecik'te Ayçiçeği Hasadı Başladı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ve genelinde 90 bin dekar alanda yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadı başladı. Bu yıl 18 bin ton üretim bekleniyor ve hasadın havaların güzel gitmesiyle devam etmesi planlanıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine başta olmak üzere il genelinde 90 bin dekar alanda yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadı başladı.

Bilecik il genelinde Nisan ayının ilk haftasında 90 bin dekar alana yağlık ve çerezlik ayçiçeği ekimi yapılırken, bu yıl 18 bin ton üretim beklendi. Eylül ayında başlayan hasat havaların güzel gitmesiyle birlikte bu aya kadar devam edileceği söylendi. Bu yıl yağışlar düzensiz olunca rekolte dönümüne 350 kilo ürün çıkarken, üretimin en çok olduğu Gölpazarı ilçede toplamda 5 bin ton civarında hasat yapıldı.

"Dönümüne 350 kilo hasat yaptık"

Yağlık ve çerezlik ayçiçeği hasadını yapan çiftçi Kenan Yüce, "Tarım İl Müdürlüğünden destek alarak güzel bir sezon geçirdik. Dönümüne 350 kilo hasat yaptık. Bazı bölgelerde çiftçimiz bilinçsiz tarım yaptığından verim alamıyor. Bu konuda çiftçileri bilinçlendirerek, üretim konusunda bilgilendirmesi lazım. Bende biçerdöver var ben kendi hasadımı yaptım. Olmayanlar mağdur durumda. Ben nerden biçerdöver bulayım diyorlar. Ziraat Odası Başkanımız belirli biçer bulup, bunlara biçtirmesini rica ediyoruz. Mahsul ziyan oluyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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