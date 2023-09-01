Av yasağının kalkmasıyla Bilecik'te tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. İlk günün en çok satılan balığı sardalye oldu. Balıkçılar, bu sene balıkların bolluk ve bereketli olmasını umut ediyor.

Bilecik'te av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar tezgahta yerini aldı.

Av yasağının kalkmasıyla tezgahlar adeta çeşit çeşit balıkla doldu. İlk günün en çok satılan balığı sardalye oldu. Bilecik'te vatandaşlar ilk günden balığa yoğun ilgi gösterirken kentte en çok satan balık sardalye ve mezgit oldu.

Bilecik'te balıkçılık yapan Celal Karakaya, "Bu sene balık olarak hamsi de bolluk yaşayacağız gibi duruyor. Şu an fiyatlar hemen hemen ilk balık sezonu gününe göre normal. İlerleyen günlerde fiyatların düşmesi de söz konusu" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Celal Karakaya'nın tezgahında sardalyeden mezgite, somondan hamsiye birçok balık çeşitleri bulunuyor. Balıkçı Karakaya, "Balıklar şu an inanılmaz lezzetli. Uzun bir süredir hepimiz taze balık bekliyorduk. Bizler balıklarımızın hepsini ayrı yerlerden getiriyoruz. Sardalye Marmara'dan geliyor. Hamsi ise Karadeniz'den tam yerinden geliyor. Bu sene tabi Marmara denizinde de hamside bir bolluk var. Şu an tezgahlarda hamsi 70 TL'den yerini aldı. Levrek ise 150 TL'den yerini alıyor" diye konuştu.

Bu sene balıkların bolluk ve bereketli olmasını dileyen Karakaya, "Bu sene balıklardan yana ilk gün yüzümüz güldü. İlerleyen günlerde de gülsün. Hem bolluk olsun ki vatandaşta fiyattan memnun kalsın istiyoruz. Sezon boyunca umarız böyle devam eder. Hepimize hayırlı olsun bol kazançlar diliyorum" dedi. - BİLECİK