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Bilecik'te Akdeniz Sineği Hurma Pekmezi Üretimini Vurdu

Bilecik'te Akdeniz Sineği Hurma Pekmezi Üretimini Vurdu
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Bilecik'teki köylüler, bu yıl Akdeniz sineğinin zararları nedeniyle hurma pekmezi üretiminin düştüğünü ve fiyatların artacağını belirtti. Yarım asırdır süren geleneksel yöntemle pekmez yapılan köylerde, bu yıl fazla çürük hurma nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor.

Bilecik'te bu yıl Akdeniz sineğinin verdiği zarar sebebi ile cennet hurmasında verim düşerken, kalanından da pekmez yapımına başlandı. Yarım asırdır aynı yöntemle hurma pekmezi yapan köylüler bu yıl pekmezin fiyatının artacağı söyledi.

Bilecik'in Başköy, Küplü ve Bekdemir köylüleri, yaklaşık yarım asırdır atalarından bu güne kadar gelen aynı yöntemle hurma pekmezi yapmaya devam ediyor. 100 kilodan 10 kilo pekmez çıkarken, 15 saatlik işlem sonrası elde edilen ürün kavanozlara konuyor.

Pekmez nasıl yapılıyor

Beş kuşaktır bu köyde hurma pekmezi yapıldığı anlatan üreticisi Hülya Dinçsoy, "Hurmaların kendiliğinden olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra küllü suyumuzu ekliyoruz. Dalında olgunlaşmış hurmaları ezerek hurma pekmezi kazanına atıyoruz. Akşamdan dinlendirdiğimiz meşe ağacının küllü suyunu içine döküp köpürünceye, daha sonra da köpüğü gidene kadar kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra pekmezimizi bir gece bekletiyoruz. Posası daha güzel çıksın diye ertesi gün gelip sıkma makinesi ile suyunu çıkartıyoruz. Suyunu artık 5-6 saat kaynatıp pekmez haline getirip konserve yapıyoruz" dedi.

"Hurma pekmezinde neredeyse 50 - 60 yıllık bir tarihi geçmişimiz var"

Bu sene hurmalar çok çabuk olduğu için daha erken pekmez yaptığı anlatan Dinçsoy, "Hurma pekmezimiz doğaldır, hiçbir katkı maddesi ve şeker yoktur. Sabahları aç karnına bir kaşık aldığımız zaman tok tutma özelliği var. Ben kayınvalidem doksan dört yaşında o yapardı ben de kayınvalidemden öğrendim. Neredeyse 20-25 yıldır da ben devam ettiriyorum. Hurma pekmezinde neredeyse 50 - 60 yıllık bir tarihi geçmişimiz var" dedi.

"Bu sene nedense hurmalara sinekler dadandı ve çok çürükler oldu"

Bu sene hurmayı Akdeniz sineğin vurduğunu anlatan hurma pekmezi üreticisi Hülya Dinçsoy, "Bu sene nedense hurmalara sinekler dadandı ve çok çürükler oldu. Bu sene gerçekten çok zordu. Çünkü hurmaları tek tek toplayıp o sineği, böceği ayırıp temizleyip ondan sonra pekmez haline döndürdük. Mesela hurma kurusu yapıyorduk, bu sene yapamayacağız. Çünkü Akdeniz sineği geldi. Hurmaların içine yumurtalarını bırakmış zarar verdiği için hurma kurusunu yapamıyoruz. Etrafta alıcılarımız yok şuanda. Geçen yıl 10-15-20, hatta 30 lira olan hurmalar bu sene 'Gelin 10 liradan bahçeden toplayın' diyenler var. Hurma pekmezi bu sene elimizde çok yok. Bu sene kilosu 300 -350 TL'den gider diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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