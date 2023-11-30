Bilecik'te 52 Yıl Önce Kurulan Alabalık Tesisi Yılda Bin Ton Üretim Yapıyor

Bilecik'te 52 yıl önce kurulan tesiste yılda üretilen bin ton alabalık, başta Almanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 1971 yılında 35 dönüm arazi üzerinde değişik ebattaki 55 havuzda alabalık üretimine başlayan tesis, şimdi başta Almanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere alabalık ihraç ediyor. Tesis Müdürü Erdal Dudak, ürettikleri alabalıkların yüzde 90'ını yurt dışına gönderdiklerini belirterek, "Tesisimiz 1971 yılında Türkiye'nin ilk kültür balıkçılığı yapan tesisi olarak üretime başlamıştır. Türkiye'de alabalığın bu seviyeye gelmesindeki ilk öncülerindendir. Tesisimiz 35 dönüm arazi üzerinde 55 tane değişik ebattaki havuzlardan mevcut olup, yıllık olarak bin ton civarında üretim yapmaktayız. Karasu tesisi üzerinde iki ayrı üretim tesisimiz var. Bir tanesi 900 ton, şu an mevcut olan yerimiz ve ilk 1971 yılında kurulmuş olan tesisimiz. İkincisi de suyun kaynağına daha yakın, 600 ton olan, yaklaşık 25 dönüm arazi üzerine kurulmuş olan tesisimiz. Bu şekilde iki ayrı yerde üretime devam etmekteyiz. 900 tonluk üretim tesisimizde kuluçkahane, yavru geliştirme ve porsiyon büyütme yerlerimiz var. 600 tonluk üretim yerimizde de sadece porsiyon alabalık yetiştirme yerimiz var. Aynı zamanda bu tesisin içinde de kesimhanemiz mevcuttur. Ürettiğimiz balıkların son 15 yıldır yüzde 90'ı ihracata gitmekte olup, Avrupa'nın muhtelif ülkelerine gidiyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti, Rusya ve diğer ülkelere çeşitli zamanlarda ihracatımız mevcuttur" dedi. - BİLECİK