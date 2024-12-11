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Bilecik'te 405 Çiftçiye Fidan Dağıtımı Yapıldı

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Bilecik'te gerçekleştirilen fidan teslim töreninde 405 çiftçiye 35 bin adet Trabzon hurması, ceviz, badem, incir, hünnap ve mavi yemiş fidanı dağıtıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentin tarımsal potansiyelini vurgulayarak, çiftçilerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Bilecik'te 405 çiftçiye 35 bin adet Trabzon hurması, ceviz, badem, incir, hünnap ve mavi yemiş fidanı dağıtıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesindeki fidan teslim töreninde yaptığı konuşmada, Bilecik'in bir tarım kenti olduğunu, çevresindeki büyükşehirler arasında adeta vaha niteliği taşıdığını söyledi.

Kentin bazı arazilerinde aynı yıl 3 ürünün hasat edilebildiğini vurgulayan Aygöl, "Topraklarımız, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Çiftçimizin her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." dedi.

Fidanların üreticilere teslim edilmesiyle sona eren programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi
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