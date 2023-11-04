Bilecik İstihdamında Türkiye Birincisi

Bilecik İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu toplantısında, Bilecik'in işe yerleştirmede Türkiye birincisi olduğu açıklandı.

Bilecik İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, işe yerleştirmede Bilecik, Türkiye'de birincisi oldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu toplantısı Bilecik Valiliği toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda İŞKUR verilerine göre Bilecik'in istihdam rakamları görüşüldü. Rakamlara göre Bilecik, özel sektör alanında işe yerleştirmede Türkiye birincisi, özel sektörde yükseköğretim mezunlarından işe yerleştirmede Türkiye birincisi, özel sektörde kadın işe yerleştirmede Türkiye ikincisi özel sektörde genç işe yerleştirmede Türkiye ikincisi olduğu açıklandı. - BİLECİK