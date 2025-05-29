Bilecik'in Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri: İhracat Düştü, İthalat Arttı

Bilecik'in Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri: İhracat Düştü, İthalat Arttı
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Bilecik'te 2025 Nisan ayında ihracat %29,6 azalarak 8,95 milyon $'a, ithalat ise %26,0 artarak 11,28 milyon $'a yükseldi. Türkiye genelinde ise Nisan'da ihracat ve ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Nisan ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29,6 azalarak 8 milyon 950 bin dolar, ithalat yüzde 26,0 artarak 2025 Nisan ayında 11 milyon 282 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,8 arttı, ithalat yüzde 12,7 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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