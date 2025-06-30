Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Mayıs Ayında Düştü

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TÜİK'in verilerine göre, Bilecik'te Mayıs 2025'te ihracat yüzde 29,9, ithalat ise yüzde 57,5 azaldı. Türkiye genelinde ise ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 2,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Mayıs ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29,9 azalarak 10 milyon 304 bin dolar, ithalat yüzde 57,5 azalarak 2025 Mayıs ayında 7 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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