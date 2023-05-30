Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı. TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Nisan ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 28,2 azalarak 11 milyon 990 bin dolar, ithalat yüzde 8,2 azalarak 2023 Nisan ayında 7 milyon 114 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Nisan ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 28,2 azalarak 11 milyon 990 bin dolar, ithalat yüzde 8,2 azalarak 2023 Nisan ayında 7 milyon 114 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. - BİLECİK