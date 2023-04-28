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Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı

Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Mart ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 7,2 azalarak 14 milyon 285 bin dolar, ithalat yüzde 48,7 azalarak 2023 Mart ayında 6 milyon 990 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4, ithalat yüzde 3,4 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Bilecik Ekonomi Haberler

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