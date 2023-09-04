Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı. Bilecik'te ihracat yüzde 23,9 artarak 13 milyon 738 bin dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 8 milyon 608 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Temmuz ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 23,9 artarak 13 milyon 738 bin dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 2023 Temmuz ayında 8 milyon 608 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 10,5 arttı. - BİLECİK