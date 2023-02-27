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Bilecik'in ihracatı da, ithalatı da arttı

Ekonomi Haberleri

Bilecik'in ihracatı da, ithalatı da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2023 Ocak ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 23,2 artarak 10 milyon 987 bin dolar, ithalat yüzde 21,2 artarak 2023 Ocak ayında 7 milyon 387 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,3, ithalat yüzde 20,7 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Türkiye Bilecik Yerel Ekonomi Haberler

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