Bilecik'in İhracatı Azalırken İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Ocak ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 17,7 artarak 125 milyon 251 bin dolar, ithalat yüzde 30,5 artarak 2024 Ocak ayında 110 milyon 507 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22,0 azaldı. - ESKİŞEHİR