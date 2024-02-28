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Bilecik'in İhracatı Azalırken İthalatı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'in ihracatı azalırken, ithalatı arttı. Bilecik'te 2024 Ocak ayında ihracat yüzde 4,3 azalarak 10 milyon 508 bin dolar, ithalat ise yüzde 43,1 artarak 10 milyon 574 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Ocak ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 17,7 artarak 125 milyon 251 bin dolar, ithalat yüzde 30,5 artarak 2024 Ocak ayında 110 milyon 507 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22,0 azaldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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